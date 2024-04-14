Liverpool, Crystal Palace\'a 1-0 mağlup oldu

Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool evinde karşılaştığı Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.
Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool Anfield'da, Crystal Palace ile mücadele etti. Konuk ekip 14. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi takım maçı çevirmek için hamleler yapsa da istediği golü bir türlü bulamadı ve Liverpool sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla 71 puanda kalan Jürgen Klopp'un öğrencileri son haftalara girilirken şampiyonluk yarışında geriye düştü.
Ligde 5 hafta sonra kazanan Crystal Palace ise puanını 33 yaptı ve 14. sıraya yükseldi.
Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Fulham'a konuk olacak. Crystal Palace da evinde West Ham United ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
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