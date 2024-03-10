Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı

Tuzlaspor, Kocaelispor'u 2-1 yendi

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Tuzlaspor'un attığı golün penaltı olduğu VAR incelemesi sonucu belirlendi. Müsabakanın son dakikalarında ise yaşanan gerginlik sonucu Kocaelispor'dan Beridze kırmızı kart gördü ve Skhirtladze'ye de kırmızı kart çıktı.