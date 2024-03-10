İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı.
Anfield Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.
Konuk ekip, 23. dakikada John Stones'un attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Liverpool 64, Manchester City ise 63 puana çıktı. Arsenal, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği 28. hafta sonunda averajla liderliğe yükseldi.
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Tuzlaspor'un attığı golün penaltı olduğu VAR incelemesi sonucu belirlendi. Müsabakanın son dakikalarında ise yaşanan gerginlik sonucu Kocaelispor'dan Beridze kırmızı kart gördü ve Skhirtladze'ye de kırmızı kart çıktı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ise 24'üncü haftası sona erdi. Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin ve Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maçları heyecan dolu geçti. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD maçları ön plana çıktı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi. Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Welinton, Lusamba ve Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle galip gelerek puanını 76'ya yükseltti. Trabzonspor'a karşı aldığı mağlubiyetten sonra Fenerbahçe, ligde oynadığı 18 maçı da kaybetmedi ve bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, Pendikspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçta gol atarak üst üste gol sevinci yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan Mert Hakan, ligdeki 2. golünü kaydetti.
Trendyol 1.Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kocaelispor'un golünü Joao Pedro Reis Amaral atarken, Tuzlaspor'un gollerini Sekou Tidiany Bangoura ve Streli Mamba kaydetti. Maçta Kocaelispor'dan Davit Skhirtladze kırmızı kart gördü.
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