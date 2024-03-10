Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool ile Manchester City arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. John Stones'un golüyle ilk devreyi önde tamamlayan Manchester City'ye, Alexis Mac Allister'ın penaltı golüyle Liverpool karşılık verdi. Bu sonuçla Liverpool 64, Manchester City ise 63 puana çıktı ve Arsenal liderliğe yükseldi.

10.03.2024 20:51  Güncelleme: 20:51
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı.

Anfield Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

Konuk ekip, 23. dakikada John Stones'un attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Liverpool 64, Manchester City ise 63 puana çıktı. Arsenal, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği 28. hafta sonunda averajla liderliğe yükseldi.

Kaynak: AA

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