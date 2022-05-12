Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı - Son Dakika
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Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı

12.05.2022 09:43

İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan İspanya Şampiyonu Real Madrid, finalde karşı karşıya gelecek. Liverpool ile Real Madrid'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi Final Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde sona yaklaşılıyor. İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan İspanya Şampiyonu Real Madrid, finalde kozlarını paylaşacak.

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8.5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

2017-2018 SEZONUNUN RÖVANŞI

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

İSPANYOL DEVİ BİR İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

MADRİD, 13 KEZ KUPAYA ULAŞTI

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

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Son Dakika Spor Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı - Son Dakika
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