Liverpool, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı - Son Dakika
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Liverpool, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı

17.05.2022 23:52
Liverpool, şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, 27. dakikada Takumi Minamino ve 67. dakikada Joel Matip'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü 13. dakikada Nathan Redmond kaydetti.

Ligde lider Manchester City'nin 90, Liverpool'un 89 puanı bulunuyor.

Son hafta mücadelelerinde Manchester City sahasında Aston Villa'yı, Liverpool da Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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Kaynak: AA

İngiltere Premier Lig, Southampton FC, Manchester, Liverpool, Spor, Son Dakika

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