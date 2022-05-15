Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro - Son Dakika
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Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro

15.05.2022 14:14

Daha önce sarı kırmızılı takımın kapısını 7milyon Euro'luk bir teklifle çalan Lyon, bu kez 12 milyon Euro'luk bir öneri ile geldi. Öte yandan Fransız ekibinin 15 milyon Euro civarlarına çıkması halinde transferin gerçekleşebileceği söyleniyor.

Bu sezon ortaya koyduğu futbol ile tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez gol atarken, 9 da asist yaptı. Toplamda 20 gole doğrudan katkıda bulunan genç oyuncu, bu performansı ile Avrupa devlerinin radarına girdi.

LYON'UN TEKLİFİ AZ BULUNDU

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un yaptığı 7 milyon euroluk teklif, sarı-kırmızılı yönetim tarafından yetersiz bulundu. Fransız ekibi ise fiyatı arttırarak 12 milyon euroluk teklif ile Kerem'i kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray 15 milyon euroluk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro - Son Dakika
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