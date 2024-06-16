Hollanda'nın geri dönüşü tesadüf değil! Weghorst, gol atacağını önceden biliyormuş - Son Dakika
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Hollanda'nın geri dönüşü tesadüf değil! Weghorst, gol atacağını önceden biliyormuş

Hollanda\'nın geri dönüşü tesadüf değil! Weghorst, gol atacağını önceden biliyormuş

Hollanda'nın Polonya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Wout Weghorst, maçtan sonra yaptığı açıklamada sonradan oyuna girerek galibiyet golünü atacağını maçtan önce kız arkadaşına mesaj attığını söyledi. Weghorst, "Bunu tarif edemezsiniz. Sonrasında konuşmak kolay ama... Bunun olacağını biliyordum, size mesajları gösterebilirim. Bu sabah kız arkadaşıma 'Maçın bitiş düdüğünden yaklaşık 20 dakika önce, skor 0-0 veya 1-1, ve sonra...' diye bir mesaj attım" ifadelerini kullandı.

16.06.2024 19:09
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk hafta maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda'da sonradan oyuna girerek galibiyeti getiren golü atan Wout Weghorst karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Weghorst, oyuna girip galibiyet golünü atacağını maçtan önce kız arkadaşına mesaj attığını söyledi.

"RÜYA GİBİ BİR SENARYO"

Rüya gibi bir senaryo olduğunu söyleyen Weghorst, "Duygularım tarif edilemez. Özellikle de böyle bir turnuvada gol atmak... Çok özel! Daha geçen hafta buna hazırdım. Bana rolümün ne olduğu açıkça söylendi. Takımınız için maksimum düzeyde orada olduğunuzdan emin olmalısınız. Şahsen benim için bu rüya gibi bir senaryo" ifadelerini kullandı.

Maçtan önce kız arkadaşına mesaj atmış! Weghorst, attığı golün senaryosunu yazmış

"BUNUN OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Gol anını anlatan Weghorst, "Sonra o top geliyor... Geldiğini görüyorsunuz, o anı hissediyorsunuz. Bazen bunu hissedersiniz, bir akışın içindesinizdir. Bunu tarif edemezsiniz. Sonrasında konuşmak kolay ama... Bunun olacağını biliyordum, size mesajları gösterebilirim. Bu sabah kız arkadaşıma 'Maçın bitiş düdüğünden yaklaşık 20 dakika önce, skor 0-0 veya 1-1, ve sonra...' diye bir mesaj attım. Biraz geç oldu ama hissediyorsunuz, gözünüzde canlandırıyorsunuz. Hepimiz için çok güzel, bunu yapabiliyor olmak harika" dedi.

Maçtan önce kız arkadaşına mesaj atmış! Weghorst, attığı golün senaryosunu yazmış

"HEDEFİMİZ TARİH YAZMAK"

Tarih yazmaya hazır olduklarını söyleyen tecrübeli golcü, "Sonunu da gözünüzde canlandırıyorsunuz. Sadece tek bir hedef var. O da kupayla birlikte orada durmak. Bu sadece bende değil, herkeste var. Siz de bunun hakkında konuşuyorsunuz. Bu yüzden başlangıç çok önemli, sonra ona doğru büyürsünüz. Mutlak hedef tarih yazmak, biz buna hazırız. Umalım ki daha birçok harika maç olsun" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Hollanda'nın geri dönüşü tesadüf değil! Weghorst, gol atacağını önceden biliyormuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'nın geri dönüşü tesadüf değil! Weghorst, gol atacağını önceden biliyormuş - Son Dakika
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