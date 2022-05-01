Malatyalı 2 yüzücüden 2 madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Malatyalı 2 yüzücüden 2 madalya

01.05.2022 11:32
Malatyalı 2 yüzücüden 2 madalya

Uluslarası yüzme şampiyonasına katılan Malatyalı iki milli yüzücü Burcunaz Narin, yüzme 200 metre serbest de birinci olarak altın madalyanın, Tuna Erdoğan ise 800 metredeki ikincilik ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslarası yüzme şampiyonasına katılan Malatyalı iki milli yüzücü Burcunaz Narin, yüzme 200 metre serbest de birinci olarak altın madalyanın, Tuna Erdoğan ise 800 metredeki ikincilik ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan Selanik'te 29 Nisan - 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen İnternational Swimming Meet Makedonoikio Yarışmalarında Malatya'dan katılan sporcular Burcunaz Narin, yüzme 200 metre serbest de birinci, Tuna Erdoğan ise 800 metrede ikinci oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, milli sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, "Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA

Malatyalı 2 yüzücüden 2 madalya
Malatyalı 2 yüzücüden 2 madalya

YORUMLAR
500
Türk Telekom'dan yerli şebeke gözlem platformu Türk Telekom'dan yerli şebeke gözlem platformu Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu

Tuna Erdoğan, Malatya, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalı 2 yüzücüden 2 madalya - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:12 Her şey bir anda oldu! Genç kadın, yanında oturduğu erkeği önce tokatladı, daha sonra "Seni öldürürüm" diye tehdit etti
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 11:38:26. #1.11#
SON DAKİKA: Malatyalı 2 yüzücüden 2 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement