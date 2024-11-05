Malmö'den Beşiktaş'a Saygı Dolu Açıklamalar - Son Dakika
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Malmö'den Beşiktaş'a Saygı Dolu Açıklamalar

Malmö\'den Beşiktaş\'a Saygı Dolu Açıklamalar

Malmö Teknik Direktörü Rydström, Beşiktaş'ı favori gördüklerini ancak kendilerinin de güçlü olduğunu belirtti.

05.11.2024 20:09
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MALMÖ Teknik Direktörü Henrik Rydström, "Maçın favorisi Beşiktaş. Almış oldukları başarılara bakıldığı zaman bu çok açık. Çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Takımı çok iyi yönetiyor. Kadroyu çok iyi kullanıyor. Ancak biz de tecrübeli isimlere sahibiz. Onları sıkıntıya sokabilecek futbolcularımız var" dedi.

Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström ve futbolculardan Isaac Thelin açıklamalarda bulundu.

Maçın favorsinin Beşiktaş olduğunu söyleyen Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, "Çok güçlü bir rakibe ve önemli isimlere karşı mücadele edeceğiz. Maçın favorisi Beşiktaş. Almış oldukları başarılara bakıldığı zaman bu çok açık. Çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Takımı çok iyi yönetiyor. Kadroyu çok iyi kullanıyor. Ancak biz de tecrübeli isimlere sahibiz. Onları sıkıntıya sokabilecek futbolcularımız var. İyi savunma yapmalıyız. Toplu oyunu ikinci bölgede iyi uygulamalıyız. Yakaladığımız ivmeyle Beşiktaş'a zorlu zamanlar yaşatmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

'BUNU DEĞİŞTİREMEYİZ'

Liglerinin gelecek hafta sona erecek olması hakkında konuşan Rydström, "Bunu değiştiremeyiz. Bu İsveç Ligi'nin gerçeği. Şampiyon olduk. Bu bizim Avrupa maçlarının da motivasyon kaynağı. Problem olacağını düşünmüyorum. Aksine yeniden toparlanmak için zamanımız olacak" ifadelerini kullandı.

ISAAC THELİN: EN İYİSİNİ YAPMANIZ GEREK

Beşiktaş'a karşı ellerinden gelenen en iyisini yapmalarının gerektiğini söyleyen Isaac Thelin, "Takım olarak birinci ve üçüncü bölgede kompakt durmalıyız. Bunu yaptığımızda takım olarak çok iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Her maçta olduğu kadar kazanma şansımız var. Sahaya çıktınızda yüzde 50 şansınız vardır. En iyisini yapmanız gerek. Buraya öz güvenli geldik. Saygılı şekilde mücadele edeceğiz" sözlerini kullandı.

'YENİDEN TÜRKİYE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Daha önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Isaac Thelin, "Yeniden Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Çok iyi bir lig. Bu ligde iyi takımlar, oyuncular ve kaliteli teknik direktörler var. Büyük bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Saygı göstereceğiz. Öz güvenli oynayacağız. İki büyük takımın maçına tanıklık edeceksiniz" dedi.

İsveç ekibi Malmö, basın toplantısının ardından Tüpraş Stadyumu'nda yaptığı antrenman ile Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: DHA

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