Andreas Georgson: "Rakibimiz çok baskılıydı" - Son Dakika
Üye Girişi

Andreas Georgson: "Rakibimiz çok baskılıydı"

25.08.2022 22:32
Andreas Georgson: "Rakibimiz çok baskılıydı"

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından, "Taraftarların büyük bir desteği vardı.

Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında DG Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından, "Taraftarların büyük bir desteği vardı. Atmosferde çok iyiydi. Rakip çok baskılı ve dirayetli oynadı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Malmö'de Teknik Direktör Andreas Georgson, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Georgson, "Genel olarak baktığımızda çok yoğun bir maçtı. Taraftarların büyük bir desteği vardı. Atmosferde çok iyiydi. Rakip çok baskılı ve dirayetli oynadı. Ben kendi takımımdan çok gurur duyuyorum. Gösterdikleri disiplin, ortaya koydukları disiplin çok etkileyiciydi. Onların yaptığı atakları genel olarak durdurmayı başardık ve oyun süresince onların ataklarına iyi cevap verdik. Elimize geçen fırsatları ise iyi değerlendirerek gole dönüştürdük. Bu sebeple takımımdan çok memnunum. Bu elemeleri geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Malmö: 2 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andreas Georgson: 'Rakibimiz çok baskılıydı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:13 İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı!
21:53 Malmö'ya yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti!
21:49 Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
21:40 FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan koltuğa İlker Karagöz oturdu
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:16 AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi!
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 22:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: Andreas Georgson: "Rakibimiz çok baskılıydı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement