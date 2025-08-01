Mame Mor Faye Esenler Erokspor'a Kiralandı

Çaykur Rizesporlu futbolcu Mame Mor Faye, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Senegalli futbolcunun, sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Esenler Erokspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." denildi.