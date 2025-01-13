Manavgat Belediyespor, Kepez'i 3-0 Mağlup Ederek Play-Off'a Katılmayı Garantiledi - Son Dakika
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Manavgat Belediyespor, Kepez'i 3-0 Mağlup Ederek Play-Off'a Katılmayı Garantiledi

Manavgat Belediyespor, Kepez\'i 3-0 Mağlup Ederek Play-Off\'a Katılmayı Garantiledi

TVF Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Manavgat Belediyespor, 16. haftada Kepez Belediyespor'u 3-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü ve 1. Lig play-off'larına katılmayı garantiledi.

13.01.2025 10:56  Güncelleme: 11:00
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TVF Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Manavgat Belediyespor Voleybol Takımı, Kepez Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek play-off'a katılmayı garantiledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, 16. hafta müsabakasında Kepez Belediyespor'u 25-8, 25-17 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Manavgat ekibi, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. Manavgat Belediyespor, ilk sette rakibine sadece 8 sayı şansı tanıyarak 25-8'lik skorla rahat bir galibiyet aldı. İkinci sette Kepez Belediyespor daha dirençli bir oyun ortaya koysa da Manavgat ekibi, etkili hücumları ve güçlü bloklarıyla seti 25-17 kazandı. Üçüncü sette de oyun kontrolünü bırakmayan Manavgat temsilcisi, bu seti de aynı skorla 25-17 kazanarak maçı 3-0 galip tamamladı.

Namağlup lider

Bu galibiyetle birlikte Manavgat Belediyespor, 16 maçta 16 galibiyet alarak namağlup liderliğini sürdürdü ve 1. Lig play-off'larına katılmayı garantiledi. Manavgat ekibi, 48 puanla zirvede yer alıyor.

Manavgat Belediyespor, ligin 17. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Açı Koleji ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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