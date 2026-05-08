Manavgat'ta Yağlı Güreş Heyecanı Başladı

08.05.2026 17:01
CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etabı, Manavgat'ta 2 bin güreşçi ile başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci etabı, Manavgat Belediyesi 13. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladı.

Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli kategorilerde 70'i başpehlivan yaklaşık 2 bin güreşçi katılıyor.

İlk gün yapılan müsabakalarda, Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük boylarında pehlivanlar mücadele ediyor.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 13. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ilıca Er Meydanı'nı "Akdeniz'in Kırkpınar'ı" olarak nitelendirdi.

Çiçek, Manavgat'ın yağlı güreş konusunda iddialı bir merkez olduğunu belirterek, "Bugün Manavgat Ilıca Er Meydanı'nda 13. Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşimizi başlatıyoruz. Burada çok güzel ve çekişmeli güreşler izleyeceğiz. Organizasyonumuzda 70 başpehlivanımız er meydanına çıkacak, toplamda ise 2 bine yakın güreşçimiz mücadele edecek. Bu sene güreşlerimizi CW Enerji Ligi'nin ikinci etabı olarak gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek olan organizasyon, 10 Mayıs Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final müsabakası ve ödül töreniyle sona erecek.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 8 etaptan oluşuyor

Federasyonun faaliyet takvimine göre, 8 etaptan oluşan ve Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri ile ilk sezonu başlayan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Manavgat etabının ardından 22-24 Mayıs'ta Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 12-14 Haziran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 24-26 Temmuz'da Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri, 7-9 Ağustos'ta Samsun Vezirköprü Belediyesi Kunduz Yağlı Güreşleri, 21-23 Ağustos'ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi-Karesi Belediyesi Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşleriyle devam edecek ve şampiyon 4-6 Eylül Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ndeki son etapta belli olacak.

Kaynak: AA

