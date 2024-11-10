Manchester City, Brighton'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manchester City, Brighton'a 2-1 Yenildi

City, üst üste 4. kez kaybederek Guardiola'nın kariyerinde bir ilke imza attı.

10.11.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton'ın gollerini 78. dakikada Joao Pedro ile 83. dakikada Matt O'Riley kaydetti. Manchester temsilcinin tek golünü ise 23. dakikada Erling Haaland attı.

Bu sonuçla Manchester City, Ağustos 2006'dan bu yana ilk defa tüm kulvarlarda üst üste 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İngiliz temsilcisi, ligde Bournemouth (2-1) ile Brighton (2-1), İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham (2-1) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a (4-1) mağlup oldu.

Mavi-beyazlıların İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola da teknik adamlık kariyerinde ilk kez art arda 4 mağlubiyet yaşadı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle müsabakada forma giyemedi.

Kaynak: AA

Erling Haaland, Pep Guardiola, Joao Pedro, Manchester, Maç Sonucu, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City, Brighton'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 ABB ’Ebru Gündeş konserinin’ maliyetini açıkladı ABB 'Ebru Gündeş konserinin' maliyetini açıkladı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında 3. gün İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
08:11 Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 01:01:06. #1.13#
SON DAKİKA: Manchester City, Brighton'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.