Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı - Son Dakika
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Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı

06.10.2022 22:43

Manchester City'nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Machester'da tepkilerin hedefi oldu. Şehirde yaşamanın zor olduğunu söylediği bir paylaşım yapan Arfaoui, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım Manchester'da yaşayanlar ve restoran sahiplerinin tepkisini topladı.

Manchester'da yemeklerin iyi olmadığını belirten Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, paylaşımlarıyla tepki çekti.

"TAZE YİYECEKLER BULAMIYORUM"

Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." dedi.

"KALİTELİ YEMEK YOK"

Açıklamaları tepki çeken Arfaoui ayrıca, "Buradaki restoranlar içki ve atıştırmalarla para kazanmaya odaklı. Gece kulüpleri gibiler. Kaliteli yemek yok. Belki Londra buradan farklıdır ama burası öyle değil." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı - Son Dakika
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