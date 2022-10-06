Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı

Manchester'da yemeklerin iyi olmadığını belirten Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, paylaşımlarıyla tepki çekti.

"TAZE YİYECEKLER BULAMIYORUM"

Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." dedi.

"KALİTELİ YEMEK YOK"

Açıklamaları tepki çeken Arfaoui ayrıca, "Buradaki restoranlar içki ve atıştırmalarla para kazanmaya odaklı. Gece kulüpleri gibiler. Kaliteli yemek yok. Belki Londra buradan farklıdır ama burası öyle değil." ifadelerini kullandı.