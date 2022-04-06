Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı - Son Dakika
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Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı

06.04.2022 00:01

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

Manchester City ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Ethiad Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz devi 1-0 kazandı.

AVANTAJI KAPTILAR

Karşılaşmanın ilk yarısında tüm hatlarıyla savunmaya çekilen Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin bu turlarında yaptığı alışılagelmiş savunma anlayışını Manchester City karşısında da sahaya koydu. Deplasmanda beraberliğe razı oyunuyla 70. dakikaya kadar direnebilen İspanyollar, De Bruyne'nin golüyle yıkıldı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, 13 Nisan'da Wanda Metropolitano'da oynanacak maç öncesi avantajı yakaladı.

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Son Dakika Spor Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı - Son Dakika


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