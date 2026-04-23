Manchester City Zirveye Yerleşti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 1-0 yenerek zirveye yerleşti.

Turf Moor Stadı'nda Burnley'ye konuk olan Manchester City, 5. dakikada Erling Haaland'ın golüyle galip geldi.

Ligde 33 maç sonunda puanını 70 yapan Manchester City, eşit averaja sahip olduğu Arsenal'ı atılan gol fazlasıyla geçerek liderliğe çıktı.

Burnley ise 20 puanda kaldı ve Wolverhampton'ın ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.