Manchester United, Fulham'a son dakika golüyle mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manchester United, Fulham'a son dakika golüyle mağlup oldu

Manchester United, Fulham\'a son dakika golüyle mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, konuk ettiği Fulham'a karşılaşmanın son anlarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Calvin Bassey'nin golüyle öne geçen Fulham, Harry Maguire'nin beraberlik golüne rağmen Alexander Iwobi'nin son dakika golüyle galibiyeti elde etti. Manchester United 44 puanda kalırken Fulham ise puanını 32'ye yükseltti.

24.02.2024 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, konuk ettiği Fulham'a karşılaşmanın son anlarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Old Trafford Stadı'nda Premier Lig'in 26. haftasında Manchester temsilcisi karşısında Fulham'a deplasmanda öne geçiren gol, 65. dakikada Calvin Bassey'den geldi.

Manchester United'da, Harry Maguire, 89. dakikada takımına beraberliği sağlayan golü attı. Fulham'da Alexander Iwobi, 90+7'de bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Manchester United, 44 puanda kalırken Fulham ise puanını 32'ye yükseltti.

Günün diğer maçında ise Aston Villa, konuk ettiği Nottingham Forest'ı 4-2 yendi.

Kaynak: AA

Manchester United, Manchester, Fulham, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, Fulham'a son dakika golüyle mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 23:12:32. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester United, Fulham'a son dakika golüyle mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement