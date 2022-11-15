Manchester United'ı bombalayan Cristiano Ronaldo'nun Alman devine transfer olacağı öne sürüldü

Taksim'in acısı henüz tazeyken yapılan bu paylaşım ekipleri harekete geçirdi

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı kendisine ihanet etmekle suçlamasının ardından ortalık karıştı. İngiliz ekibinde kulüp sahipleri bir araya gelerek Portekizli yıldız için karar almaya hazırlanırken, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes de başka takımlarla görüşmelere başladı.

BAYERN MÜNİH İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo için artık Manchester United defteri kapandı. Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in Bayern Münih ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Ronaldo'nun bir sonraki adresi Alman devi olabilir.

"ÇOK FAZLA ÜZERİME GELDİLER"

Cristiano Ronaldo gündeme oturan röportajında, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim.

"BU UTANÇ VERİCİ"

Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına yüzde 100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı.