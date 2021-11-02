Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı

İngiliz ekibi Tottenham, Manchester United'ın teklif yaptığı teknik direktör Conte'yi renklerine bağlamayı başardı. İtalyan hoca ile 1,5 yıllık mukavele yapıldı.

"SABIRSIZIM"

Conte, "Liderlik hırsı olan bir Premier Lig kulübüne döndüğüm için çok mutluyum. Tottenham, son teknolojiye sahip tesistler ve dünyanın en stadyumlarından birine sahip. Beni her zaman farklı kılan tutkumu, bu kulübe aktarmaya çalışacağım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.