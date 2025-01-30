Manisa Basket Şampiyonlar Ligi\'ne Mağlubiyetle Başladı

Spor

MANİSA,

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu ilk maçında İspanya'da son şampiyon Unicaja Malaga'ya 91-73 mağlup olan Manisa Basket, grup müsabakalarına mağlubiyetle başladı. İspanya Ligi'nde lider olan Unicaja Malaga karşısında ilk 2 çeyrekte başa baş bir oyun sergileyen Manisa temsilcisi ikinci devrede rakibine engel olamadı. Manisa Basket'te Fabian White Jr 23 sayı ile oynarken, Saben Lee 19 sayı kaydetti.

Rakibi tebrik eden Başantrenör Kazys Maksvytis, "Maç boyunca çok istikrarlı oynadılar. İlk yarıda maçın içindeydik ama ikinci yarı belirleyici oldu, soyunma odasından çok daha agresif bir savunmayla döndüler. Unicaja gibi bir takıma karşı oynarken maç içi serilere izin vermemeniz gerekiyor. Rakibimiz ikinci yarıda iyi bir ritim yakaladı, bizse onlara yanıt veremedik. Kaybettik ama kalan maçlarda çeyrek finale kalabilmek için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.