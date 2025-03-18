Manisa Basket, Unicaja Malaga\'ya Yenildi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda J Grubu beşinci maçında Manisa Basket, konuk ettiği Unicaja Malaga'ya 103-97 mağlup oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Saverio Lanzarini, Ademir Zurapovic, Mihkel Manniste

Manisa Basket: Acuil 22, White 20, Thomas 17, Besson 15, Chiozza 14, Yunus Emre 5, Cengizhan 2, Mustafa 2, Harun, Mehmet,

Unicaja Malaga: Taylor 33, Perry 18, Tillie 13, Carter 8, Sima 7, Kravish 6, Balcerowski 5, Barreiro 5, Osetkowski 4, Ejim 2, Perez 2, Diaz

1. Periyot: 24-26 (Unicaja Malaga lehine)

Devre: 46-53 (Unicaja Malaga lehine)

3. Periyot: 78-78 - MANİSA