FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda J Grubu beşinci maçında Manisa Basket, konuk ettiği Unicaja Malaga'ya 103-97 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Saverio Lanzarini, Ademir Zurapovic, Mihkel Manniste
Manisa Basket: Acuil 22, White 20, Thomas 17, Besson 15, Chiozza 14, Yunus Emre 5, Cengizhan 2, Mustafa 2, Harun, Mehmet,
Unicaja Malaga: Taylor 33, Perry 18, Tillie 13, Carter 8, Sima 7, Kravish 6, Balcerowski 5, Barreiro 5, Osetkowski 4, Ejim 2, Perez 2, Diaz
1. Periyot: 24-26 (Unicaja Malaga lehine)
Devre: 46-53 (Unicaja Malaga lehine)
3. Periyot: 78-78 - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Unicaja Malaga'ya Yenildi - Son Dakika
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