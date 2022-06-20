Manisa BBSK'lı judocular İzmir'de madalyaları topladı - Son Dakika
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Manisa BBSK'lı judocular İzmir'de madalyaları topladı

20.06.2022 11:37
Manisa BBSK'lı judocular İzmir'de madalyaları topladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'na damga vurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı sporcuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'na damga vurdu. Turnuvadan 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile ayrılan Judo Takımı sporcuları elde ettikleri 9 madalya ile önemli bir başarıya daha imza attı.

İzmir Judo İl Temsilciliği'nin 2022 faaliyet programında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası, 14-15 Haziran tarihleri arasında İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden çok sayıda sporcunun katıldığı turnuvaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı damga vurdu. Turnuvada önemli bir başarıya daha imza atan sporcular, turnuvadan 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 9 madalya ile ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İller Arası Başkanlık Kupası Judo Turnuvası'nda Büyükşehir Belediyesporlu judoculardan Yiğit Enes Çetin 30 kilogramda, Süleyman Said Çimen 34 kilogramda, Muhammet Kadir Düzce ise 50 kilogramda birinciliği elde etti. Ali Çam 30 kilogramda, Nejla Nur Tokgöz 36 kilogramda ve Serkan Tünk ise 50 kilogramda ikinci olmayı başardı. Sporcularımızdan Rüzgar Ali Telek 34 kilogramda, Nehir Demir 36 kilogramda, Abdullah Eren Özcan da 55 kilogramda üçüncü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun başarılı sonuçlar elde eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

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İHA Muhabiri Aykut Yeniçağ'ın en mutlu günü İHA Muhabiri Aykut Yeniçağ'ın en mutlu günü Sutopunda şampiyon İzmir BŞB Sutopunda şampiyon İzmir BŞB
Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BBSK'lı judocular İzmir'de madalyaları topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa BBSK'lı judocular İzmir'de madalyaları topladı - Son Dakika
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