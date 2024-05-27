Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı 4 Derece Elde Etti

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımının sporcuları Emir Buğra Gencan Bursa Karate Liginde biri şampiyonluk olmak üzere toplam 4 derece elde etti.

Bursa'da 26 Mayıs Pazar günü Merhum Milli Sporcu Emir Buğra Gencan adına düzenlenen ligde Ümit-Genç ve Büyük kategorilerinde yaklaşık bin sporcu yarıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından, Nurbade Büber Büyük Bayanlar 61 Kg'da şampiyon, Batuhan Bayır Genç Erkekler 55 Kg'da ikinci, Gülçin Akyıldız Büyük Bayanlar 68 Kg'da üçüncü, Tuba Belge Genç Bayanlar 53 Kg'da yedincilik derecelerini elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Müsabakaya katılan derece alan veya alamayan tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Müsabaka vesilesiyle Emir Buğra Gencan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun inşallah. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA