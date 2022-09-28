Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

28.09.2022 19:58
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti

Manisa'da faaliyet gösteren bir fidancılık firmasının ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek amacıyla Saruhanlı ilçesine gelen Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti.

Manisa'da faaliyet gösteren bir fidancılık firmasının ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek amacıyla Saruhanlı ilçesine gelen Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sneijder, ziyaretinde belediye personelinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Belediye başkanı Bilgin'e Galatasaray'da giydiği 10 numaralı formasını hediye eden Sneijder, gördüğü ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Bilgin de Sneijder'e içinde yöresel ürünlerin yer aldığı sepet takdim ederek, dünya çapında ünlenmiş büyük bir futbolcuyu Saruhanlı'da misafir etmekten büyük onur duyduklarını vurguladı.

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Kaynak: AA

Wesley Sneijder, Zeki Bilgin, Saruhanlı, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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