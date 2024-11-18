Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı A. Keçiörengücü maçının hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından yeniden başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. 17 Kasım Pazar gününü izinli geçiren Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla yeniden başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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