Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, zorlu bir deplasmanda iyi bir oyun sergilediklerini ve alınan 1 puan nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Bizim için bu maç zor bir maçtı, zor bir deplasmandı. Ama iyi oynadık. Çok kötü hissettiğimiz bir şey yok. Mutluyuz, 1 puan aldığımız için. Bu puanla da Manisa olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manisa FK'nın 2. golünün ardından VAR kontrolünün uzamasına ceketini çıkararak tepki göstermesinin hatırlatılması üzerine El Maestro, "Çok yakın olduğu zaman VAR'ın kararları sanki bir film gibi geliyor. Önemli olan ne zaman durdurulduğu ve ne zaman çizildiği. Duygusal bir insan olduğum için kazanmak istiyorum. Uzun zamandır kafa golü de atmıyorduk. Bugün attığımız için çok mutluyum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.