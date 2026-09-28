Manisa GSB yurtlarına yeni kayıt yaptıran üniversitelilere şehir gezisi düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gelin Tanış Olalım Uyum Programı" kapsamında, Manisa'daki GSB yurtlarına yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine yönelik şehir gezisi düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden Manisa'ya gelen gençler, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında kız ve erkek öğrenci yurtlarına yeni yerleşen üniversiteliler, Manisa'nın önemli tarihi mekanlarını ziyaret etti. Öğrenciler, Osmanlı Müzesi, Yiğitbaş Veli Türbesi ve Tıp Tarihi Müzesi'nin yanı sıra Muradiye Camii ve Sultan Camii'ni dolaşarak kent tarihi hakkında bilgi aldı.

Gezinin ardından 75. Yıl Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, burada gençlere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve merkezin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Gençler ayrıca merkezde sunulan sosyal, kültürel ve sportif imkanları yakından inceleme fırsatı buldu.

Programın, Manisa'ya yeni gelen öğrencilerin kenti tanımalarının yanı sıra birbirleriyle kaynaşmalarına ve sosyal çevre oluşturmalarına da katkı sağlaması amaçlandı.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, kendileri için düzenlenen program dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Öğrencilere düzenlenen gezi programında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terzi de eşlik etti.