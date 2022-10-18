Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, 25 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Turkish Open Turnuvasında 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 10 madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa haberleri | Manisa BBSK karatecilerinden 10 madalya - Son Dakika

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