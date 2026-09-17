Manisalı bisikletçiler Erzurum'daki şampiyonada 14 madalya kazandı - Son Dakika
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Manisalı bisikletçiler Erzurum'daki şampiyonada 14 madalya kazandı

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Manisalı bisikletçiler Erzurum\'daki şampiyonada 14 madalya kazandı
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Erzurum'da düzenlenen Puanlı Türkiye Şampiyonası Ulusal 7. Etap Dağ Bisikleti ve Uluslararası Palandöken MTB Cup XCO yarışlarında Manisalı sporcular farklı kategorilerde 14 madalya elde etti. Milli sporcu Nazife Tunçel genç kadınlarda ikinci olurken, Duygu Başar iki kategoride birincilik kazandı.

Erzurum'da düzenlenen Puanlı Türkiye Şampiyonası Ulusal 7. Etap Dağ Bisikleti ile Uluslararası Palandöken MTB Cup XCO yarışlarında mücadele eden Manisalı sporcular, farklı kategorilerde 14 madalya elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Puanlı Türkiye Şampiyonası Ulusal 7. Etap Dağ Bisikleti ve Uluslararası Palandöken MTB Cup XCO yarışları, farklı kategorilerde sporcuların mücadelesine sahne oldu. Yarışlarda Manisa'yı temsil eden sporcular, başarılı sonuçlara imza attı.

Uluslararası Junior Women (Genç Kadınlar) kategorisinde milli sporcu Nazife Tunçel ikinci olurken, Ulusal Short Track XCC yarışlarında U11 Kadınlar kategorisinde Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci, U11 Erkekler kategorisinde ise Deniz Atlas Tekin üçüncü oldu.

U13 Erkekler kategorisinde Murad Avcı ikinci olurken, U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz üçüncü sırada yer aldı. U15 Kadınlar kategorisinde İlknur Buğlem Karataş ikinci, Hilal Ece Keskin üçüncü, U15 Erkekler kategorisinde ise Çağatay Eymen Çam üçüncü oldu.

XCO Türkiye Kupası yarışlarında da Manisalı sporcular başarılı sonuçlar elde etti. U11 Kadınlar kategorisinde Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci olurken, U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz, U13 Erkeklerde ise Murad Avcı ikinci sırada yer aldı.

U15 Kadınlar kategorisinde İlknur Buğlem Karataş ikinci, Hilal Ece Keskin ise üçüncü oldu.

Kaynak: İHA
TürkiyeErzurumSporSon Dakika

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