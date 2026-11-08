Mardin 1969, Batman Petrolspor ile 1-1'lik beraberliğe imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin 1969, Batman Petrolspor ile 1-1'lik beraberliğe imza attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanan maçta Mardin 1969 ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı. Golleri Mardin 1969 adına 49. dakikada Wilks, Batman Petrolspor adına 51. dakikada Biron kaydetti.

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Mehmet Ali Vardar

Mardin 1969: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode (Dk. 69 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 78 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 86 Denic), Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Eray Korkmaz), Alhassan, Wilks, Teklic (Dk. 87 Şahverdi Çetin)

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jo Jin-Ho, Biron, Pedrinho (Dk. 90+4 Gökhan Karadeniz), Macedo, Ömürcan Artan, Cissokho, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır (Dk. 90 +4 Omar İmeri), Sousa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 49 Wilks (Mardin 1969), Dk. 51 Biron (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 44 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 37 Emre Taşdemir, Dk. 79 Osman Yıldırım (Mardin 1969)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yapılan maçta Mardin 1969 ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
Batman PetrolsporTrendyolMardinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı 8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda’nın Madrid’i göz kamaştırıyor İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
20:37
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım’ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
20:24
Üst üste altıncı galibiyet Trabzonspor ligde fırtına gibi
Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi
20:06
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de ilk gol geldi
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 21:31:31. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin 1969, Batman Petrolspor ile 1-1'lik beraberliğe imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android