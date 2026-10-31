Mardin 1969 Spor, 13. haftada İstanbulspor\'a konuk olacak maçın hazırlığını bitirdi

Mardin 1969 Spor, 13. haftada İstanbulspor'a konuk olacak maçın hazırlığını bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda pas çalışması yapıldı; karşılaşma 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı.???????
Mardin 1969 Spor ile İstanbulspor, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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