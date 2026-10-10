Mardin 1969 Spor, Bursaspor deplasmanı öncesi son antrenmanını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin 1969 Spor, Bursaspor deplasmanı öncesi son antrenmanını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Bursaspor deplasmanı öncesi son antrenmanını tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-lacivertli ekip, karşılaşmayı saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynayacak.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki İbrahim Yazıcı Stadı'nda teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-lacivertli ekip, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-lacivertli ekip, karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Bursaspor ile Mardin 1969 Spor, yarın saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
BursasporTrendyolMardinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Azerbaycan’da başörtüsü tartışması büyüyor Aliyev’in görüntüleriyle mesaj verildi Azerbaycan'da başörtüsü tartışması büyüyor! Aliyev'in görüntüleriyle mesaj verildi
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
21:24
Ederson kalesini yine gole kapattı
Ederson kalesini yine gole kapattı
21:20
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy’i suçladı ve Ukrayna’nın yeni başkan seçmesini istedi
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'i suçladı ve Ukrayna'nın yeni başkan seçmesini istedi
21:08
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
Kayserispor-Manisa FK maçının sonunda tansiyon arttı
20:50
Rize’de gövde gösterisi Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Rize'de gövde gösterisi! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
20:44
Hürmüz Boğazı’nda büyük patlama Süper tanker deniz mayınına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda büyük patlama! Süper tanker deniz mayınına çarptı
20:18
Suudi Arabistan’da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 21:47:30. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin 1969 Spor, Bursaspor deplasmanı öncesi son antrenmanını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei