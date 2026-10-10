Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia - Son Dakika
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Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia

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Nihat Kahveci\'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia
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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirirken Rafael Leao'nun daha fazla ceza sahası içine girmesi gerektiğini belirterek, Portekizli oyuncunun 3 gole katkı yapabileceğini iddia etti.

Spor yorumcusu  Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. 

''1 GOL, 2 ASİST YAZARSIN''

Rafael Leao'nun daha fazla ceza sahası içine girmesi gerektiğini ifade eden Kahveci, Portekizli oyuncunun bunu gerçekleştirmesi durumunda 3 gole katkı yapabileceğini iddia ederek ''Şimdi bir şey söyleyeceğim, sağ bek oynayan Barış ceza sahasına 11 kez girmiş. Leao çizgide çok etkili. Rakip ceza sahasında 3 kere buluşmuş. Bunu 11 yap, Leao'ya 1 gol, 2 asist yazarsın. Anlatmak istediğim buydu. Topla buluşma çok az. Yunus kenardan geliyor, Barış bindirmiş ya da Batrakov ortaya kaymış. Leao hala çizgide.'' dedi. 

''BUNU LEAO'YA BEN ÖĞRETEMEM''

Sözlerine devam eden Nihat Kahveci, ''Bunu Leao'ya ben öğretemem yani. Onun seviyesi, kalitesi. Galatasaray kaç kere ceza sahasına girmiş, sol ön oynayan Rafael Leao 3. Bu az bir rakam. Ne kadar ceza sahasının içine girse... Tiki takaları da iyi biliyor. Kullan Osimhen'i, kullan Deniz'i ceza sahası içinde.'' ifadelerini kullandı.

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Nihat KahveciGalatasarayRafael LeaoKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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