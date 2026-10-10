Fenerbahçe\'de 561 gün sonra bir ilk

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ SAAT 19.00'DA

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera oturacak.

561 GÜNLÜK HASRETİ BİTTİ

Sarı-lacivertlilerde 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş, 561 gün sonra Fenerbahçe’nin maç kadrosuna döndü. Deneyimli oyuncu, hocasından görev bekleyecek.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Vedat Muriqi.