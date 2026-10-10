Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım - Son Dakika
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Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su Atacan, üniversite eğitimi için gittiği Londra'daki oyunculuk okulunun katı kurallarına isyan etti. Bir video yayınlayan Atacan; siyah giyinme zorunluluğundan takı, telefon ve tırnak yasağına kadar uygulanan kısıtlamalardan şikayet etti.

Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su Atacan, yükseköğrenim hayatı için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Oyunculuk eğitimi almak üzere yurt dışına giden Su Atacan’ı yeni hayatının ilk günlerinde anne ve babası da yalnız bırakmadı.

Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

TAKIDAN RENKLİ KIYAFETE HER ŞEY YASAK

Londra’daki yeni okuluna başlayan Su Atacan, kurumun uyguladığı katı kurallara ilişkin çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Okulun kılık kıyafet ve disiplin kurallarından duyduğu huzursuzluğu dile getiren Atacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İsyanlardayım. Okulda takı takmak komple yasak. Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz, başka renk yasak. Telefon yasak, tırnak yasak."

Yağmur AtacanCep TelefonuPınar AltuğMagazinLondraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Enis Demirağ Enis Demirağ:
    Hani bizde de aynısı uygulansa ne kadar iyi olur helal olsun Londra'ya 1 0 Yanıtla
  • Goethegitme Goethegitme:
    Anana anlat,biz ünsüz dinlemiyoruz;) 1 0 Yanıtla
  • Emre emre Emre emre:
    Bu yasak türkiyede olsa herkes eleştirirdi ama dimi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım - Son Dakika
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