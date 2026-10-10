Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

Ünlü çift Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su Atacan, yükseköğrenim hayatı için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Oyunculuk eğitimi almak üzere yurt dışına giden Su Atacan’ı yeni hayatının ilk günlerinde anne ve babası da yalnız bırakmadı.

TAKIDAN RENKLİ KIYAFETE HER ŞEY YASAK

Londra’daki yeni okuluna başlayan Su Atacan, kurumun uyguladığı katı kurallara ilişkin çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Okulun kılık kıyafet ve disiplin kurallarından duyduğu huzursuzluğu dile getiren Atacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İsyanlardayım. Okulda takı takmak komple yasak. Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz, başka renk yasak. Telefon yasak, tırnak yasak."