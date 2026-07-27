Mardin 1969 Spor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını taktik, güç ve kuvvet çalışmalarına ağırlık vererek sürdürüyor.

Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde 21 futbolcuyla Bolu'da çalışmalarını sürdüren Mardin temsilcisi, taktik antrenmanların yanı sıra güç ve kuvvet odaklı idmanlarla sezona hazırlanıyor. 1'inci Lig'deki ilk maçında 8 Ağustos'ta deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Mardin 1969 Spor, sezonun açılış mücadelesine kadar hazırlıklarını sürdürecek.