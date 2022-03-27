Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı - Son Dakika

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Mardin'in Derik ilçesinde, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 18 ilden 44 yamaç paraşütü pilotu katıldı.

İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'nden gerçekleştirilen uçuşlarda, paraşütleriyle gökyüzünde süzülen sporcular, hedef noktasına iniş yapmaya çalıştı.

Yarışlar sonunda genel klasmanda Adem Keskin birinci, Şit Atış ikinci, Yılmaz Toksoy üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Kübra Bozlak birinci, Elifnur Bitmez ikinci, Nevruz Atış Palamut da üçüncü sırada yer aldı.

Kulüp klasmanında da İnegöl Belediye Gençlik birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik verdi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bölgede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından asayiş ve terör olaylarının azalmasıyla bu tür etkinlikleri artırmaya başladıklarını söyledi.

Etkinliklere vatandaşların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Demirtaş, "Bir taraftan istihdam ve yatırımları, diğer taraftan da bu tür festival ve etkinlikleri artıracağız. Memleketimizin birlik ve beraberliğinin artması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Demirtaş, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmetle andıklarını belirtti.

Kaymakam Evren Çakır da etkinliğin, ilçenin gelişimi, gençlerin sporu benimseyip sportif beceriler kazanması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan da 18 ilden 41'i erkek toplam 44 sporcunun katıldığı yarışmaya katkı verenlere teşekkür etti.

Yarışmaya Mardin'den katılan Kübra Bozlak ise birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.