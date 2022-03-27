Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı

27.03.2022 18:17

Mardin'in Derik ilçesinde, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası düzenlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 18 ilden 44 yamaç paraşütü pilotu katıldı.

İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'nden gerçekleştirilen uçuşlarda, paraşütleriyle gökyüzünde süzülen sporcular, hedef noktasına iniş yapmaya çalıştı.

Yarışlar sonunda genel klasmanda Adem Keskin birinci, Şit Atış ikinci, Yılmaz Toksoy üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Kübra Bozlak birinci, Elifnur Bitmez ikinci, Nevruz Atış Palamut da üçüncü sırada yer aldı.

Kulüp klasmanında da İnegöl Belediye Gençlik birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik verdi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bölgede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından asayiş ve terör olaylarının azalmasıyla bu tür etkinlikleri artırmaya başladıklarını söyledi.

Etkinliklere vatandaşların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Demirtaş, "Bir taraftan istihdam ve yatırımları, diğer taraftan da bu tür festival ve etkinlikleri artıracağız. Memleketimizin birlik ve beraberliğinin artması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Demirtaş, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmetle andıklarını belirtti.

Kaymakam Evren Çakır da etkinliğin, ilçenin gelişimi, gençlerin sporu benimseyip sportif beceriler kazanması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan da 18 ilden 41'i erkek toplam 44 sporcunun katıldığı yarışmaya katkı verenlere teşekkür etti.

Yarışmaya Mardin'den katılan Kübra Bozlak ise birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı

YORUMLAR
500
Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası sona erdi Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına düzenlenen yamaç paraşütü şampiyonası sona erdi DERİK'TE, ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI,, DERİK'TE, ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜ ŞAMPİYONASI,,

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:20 Çorum'da kalp krizi geçiren Kayserili astsubay yaşamını yitirdi
21:16 Yıldız futbolcular Fenerbahçe'den gitme hazırlıklarına başladı! İşte takımdan ayrılacak 10 yabancı isim
21:02 Son Dakika: Erdoğan'ın çabası sonuç verdi! Barış müzakereleri İstanbul'da gerçekleşecek
21:01 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi
21:00 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran veda! Burak Yılmaz'ı paylaşıp teşekkür etti
20:18 6 muhalefet lideri 1,5 ayın sonunda bir araya geldi! Görüşmeden çıkacak karar merak ediliyor
20:16 Galatasaraylılar bu paylaşımla deliye döndü! Nejat İşler'in, Fenerbahçe üzerinden verdiği örnek sert tepkiler alıyor
20:13 Kadınların gizlice videosu çekip sosyal medyada paylaşıyordu! O şüpheli evinde kıskıvrak yakalandı
19:51 Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı! İşte İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın son hali
19:49 Hakan Çalhanoğlu bu istatistikle Avrupa'nın gündemine oturdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 21:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement