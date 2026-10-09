Marmaris'te MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonaları finali başladı, yarışlar 3 gün sürecek - Son Dakika
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Marmaris'te MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonaları finali başladı, yarışlar 3 gün sürecek

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Marmaris\'te MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonaları finali başladı, yarışlar 3 gün sürecek
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Marmaris İçmeler sahilinde Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonaları'nın final ayağı başladı. Organizasyon sorumlusu Harun Özer, yarışlara 32 motosurf ve 22 su jeti sporcusunun katıldığını, 3 gün sürecek şampiyonada 2026 sezonu şampiyonlarının belirleneceğini söyledi.

???????Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye İzeltaş MotoSurf ve Su Jeti Şampiyonaları'nın final ayağı yarışları başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İçmeler sahilinde gerçekleştirilen organizasyonda, 2026 sezonunun şampiyonları belli olacak.

Organizasyon sorumlusu Harun Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara 32 motosurf ve 22 su jeti sporcusunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın 3 gün süreceğini belirten Özer, "Cumartesi ve pazar günleri ciddi çekişmelere sahne olacak. Bu yılın şampiyonu burada belli olacak ve sezonu kapatacağız. Gelecek sezonun açılışını da yine Marmaris'te yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Şampiyonanın ilk günü antrenman, sıralama turları ve birinci etap yarışlarıyla tamamlanacak. Organizasyon, yarın MotoSurf final yarışları ve su jeti serbest antrenmanlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA
MarmarisTürkiyeSporSon Dakika

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