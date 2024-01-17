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Mauro Icardi, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Mauro Icardi, İstanbul'a geldi

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mauro Icardi, 20 gün dinlenmek için İstanbul'a geldi. Arjantinli golcü ve ailesi, İstanbul Havalimanı'nda pasaport işlemlerini tamamlayarak alandan ayrıldı.

Mauro Icardi, İstanbul\'a geldi
17.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 22:59
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Mauro Icardi, İstanbul'a geldi

ENVER ALAS/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve yüzündeki sakatlık nedeniyle 20 gün dinlenmesine karar verilen Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Arjantinli golcü ve ailesini taşıyan uçak 21.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Dış hatlar terminalini kullanan Icardi ve ailesi, pasaport işlemlerinin ardından valizlerini alarak alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA
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