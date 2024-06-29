Max Verstappen Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak - Son Dakika
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Spor

Max Verstappen Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında en hızlı dereceyi elde ederek ilk sıradan başlama hakkını kazandı. Verstappen, kariyerindeki 40. pole pozisyonunu elde etti. Yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

29.06.2024 18:35
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentinde yer alan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Organizasyonda son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, 1: 04.314'lük derecesiyle birinci sıranın sahibi oldu. Hollandalı sürücü, Formula 1 kariyerinde 40. kez pole pozisyonu elde etti.

Verstappen'in 0.404 saniye arkasında bulunan Büyük Britanyalı pilot Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.526 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Kaynak: AA

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