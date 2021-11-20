Başakşehir-Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, iyi mücadele ettiklerini ve galibiyet serilerini sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Beklediğimiz sertlikte, kaliteli, geçiş oyunu kuvvetli bir takımla karşılaştık. Ona rağmen iyi hazırlandık. 25-30 dakika çok iyi oynadık Edin ve Deniz yoktu, buna rağmen iyi ve sabırlı oynadık. 2-0 öne geçince biraz rahatladık. Özellikle ikinci yarıda çok serbest bir maç oldu. Takım olarak illa kazanmak istedik. Galibiyeti çok istedik, bunu sahada gösterdik. Böylece galibiyeti elde ettik." ifadelerini kullandı.

Erdin Sözer, ikinci yarıda daha çok geride kalmalarıyla ilgili ise "Her maçı domine etmek istiyoruz, geçiş oyununa döndük. İlk yarım saat gibi oynasaydık farklı bir netice çıkardı. Bazı pozisyonlar geldi, bunları bitiremedik. Üçüncü golü atma imkanlarımız da gelmişti. Bu maçlar çok zor oluyor. 5'te 5 yaptık, maçtan maça devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sözer, sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyen Edin Visca ve Deniz Türüç'ün gelecek haftaki maça yetişmesini umduklarını sözlerine ekledi.