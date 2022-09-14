UEFA, Belçika ekibi Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yaktığı olayla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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UEFA, Belçika ekibi Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yaktığı olayla ilgili soruşturma başlattı

14.09.2022 14:38
UEFA, Belçika ekibi Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yaktığı olayla ilgili soruşturma başlattı

UEFA, Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağını yakmaları sebebiyle soruşturma başlattı.

Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı.

"SON DERECE UYGUNSUZ BİR DAVRANIŞ OLDUĞU APAÇIK ORTADADIR"

Medipol Başakşehir takımının başvurusunda, "Bir milletin bayrağını ateşe vermenin, o ülkenin, o kulübün ve taraftarlarının değerlerine karşı son derece uygunsuz bir davranış olduğu apaçık ortadadır. UEFA'dan ev sahibi takım (Royal Antwerp) seyircilerinin söz konusu eylemleri hakkında disiplin soruşturması başlatmasını ve sorumlulara gerekli yaptırımları uygulamasını şiddetle talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

UEFA, bu başvuruya cevaben bir müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma açıldığını kulübe bildirdi.

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Kaynak: AA

Royal Antwerp FC, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA, Belçika ekibi Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yaktığı olayla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA, Belçika ekibi Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yaktığı olayla ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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