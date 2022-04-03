Medipol Başakşehir, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

03.04.2022 09:30
Medipol Başakşehir, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Son dört maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen ve takımla çalışan kaptan Mahmut Tekdemir bu maçta teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı Youssouf Ndayishimiye ile sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner yarın görev alamayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.

Beş oyuncu ceza sınırında

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Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Junior Caiçara ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek - Son Dakika


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