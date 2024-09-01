Spor

- Mehmet Aurelio: "Başakşehir kaliteli takım, haklı bir galibiyet aldılar"

İSTANBUL - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, zor bir takıma karşı oynadıklarını söyleyerek, "Başakşehir kaliteli takım, haklı bir galibiyet aldılar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 5-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın favori takımının Başakşehir olduğunu aktaran Aurelio, "Zor bir takıma karşı oynadık, ilk yarıda çalışmalarımızın sonucuyla 2-0 öne geçtik. Devre 2-1 sona erdi. Devre arasında oyunumuzu devam ettirmek istedik ama ikinci yarıya düşük ritimde başladık. Başakşehir kalitesini kullanarak skoru değiştirdi. Elimizden geleni yaptık ancak çok farklı mağlup olduk. Önümüzdeki ilk maçta Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Elimizden geleni yaparak kazanmaya çalışacağız. Başakşehir'in kalitesi var, haklı bir galibiyet aldılar" ifadelerini kullandı.