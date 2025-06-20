Mehmet Ayberk Koşak'tan Gümüş Madalya

Milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Challenge Kupası'nda halka aletinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mehmet Ayberk, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen organizasyonda halka aletinde 13.400 puanla 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Mehmet Ayberk Koşak, kupada yer aletinde ise 12.200 puanla 7'inci, milli sporculardan Mert Efe Kılıçer ise yer aletinde 12.900 puanla 5'inci oldu.

Ay-yıldızlı kadın sporculardan Bengisu Yıldız, organizasyonda atlama masasında 12.775 puanla 4'üncü, asimetrik paralelde ise 11.700 puanla 6. sırada yer aldı.

Nazlı Savranbaşı ise atlama masasında 12.425 puanla ve asimetrik paralelde 11.850 puanla 5'incilik elde etti.