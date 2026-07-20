Mehmet Keskin Avrupa 5.'si Oldu - Son Dakika
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Mehmet Keskin Avrupa 5.'si Oldu

Mehmet Keskin Avrupa 5.\'si Oldu
20.07.2026 17:01
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Denizlili Para-Bisiklet sporcusu Mehmet Keskin, Avrupa Kupası'nda 5. olarak hedeflerine odaklandı.

Denizlili Milli Para-Bisiklet sporcusu Mehmet Keskin, Slovakya'nın Pchov kentinde düzenlenen 29. Avrupa Para Bisiklet Kupası'nda C5 kategorisinde mücadele etti. Keskin, güçlü rakiplerine karşı üst düzey bir performans sergileyerek Avrupa 5.'si oldu.

Slovakya'da 18-19 Temmuz tarihlerinde 29. Avrupa Para Bisiklet Kupası yarışları gerçekleşti. Denizlili Milli Para-Bisiklet sporcusu Mehmet Keskin, C5 kategorisinde ülkemizi temsil etti. Yarışın son metrelerinde talihsiz bir kramp yaşayan milli sporcu, yaşadığı şanssızlığa rağmen podyum mücadelesini bırakmayarak yarışı 5. sırada tamamlamayı başardı. Keskin, elde ettiği bu dereceyle uluslararası arenadaki tecrübesini ve yükselen form grafiğini bir kez daha kanıtladı. Slovakya dönüşü yeni hedeflerine odaklanan Mehmet Keskin, bir ay sonra Burdur'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladı. Şampiyonada zirveyi hedefleyen Keskin, temel amacının Paralimpik Oyunları kotasını alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Mehmet Keskin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Keskin Avrupa 5.'si Oldu - Son Dakika

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