Melih Mahmutoğlu: "Maç maç bakarak iyi sonuçlar almak istiyoruz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Belarus ve Büyük Britanya maçları öncesinde konuştu. Maç maç bakarak hedefe ulaşmak istediklerini söyleyen Mahmutoğlu, taraftarla buluşacak olmaktan dolayı da heyecanlandıklarını ifade etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Belarus ve Büyük Britanya ile oynanacak olan Dünya Şampiyonası Elemeleri maçları öncesinde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu. Milli takımın her zaman oyuncuları heyecanlandırdığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Milli takım her zaman bizleri heyecanlandıran, her zaman isteyerek geldiğimiz ve oynamaktan zevk aldığımız bir yer. Şimdi Dünya Şampiyonası Elemeleri için sahaya çıkacağız. Belarus ve Büyük Britanya maçlarında iyi başlamak önemli. Buraya gelmişken, tekrar başkanlığa seçilen Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulunu da tebrik ediyorum. İnşallah başarılı ve güzel bir sene olur milli takım adına. Tam takım olamıyoruz, maçlara eksik hazırlanıyoruz ama çok kaliteli oyuncularımız var. Hepsi ellerinden geleni en iyi şekilde yapıyor. Şimdi sahada mücadele etmek çok önemli. Pazar günü de bu salonda taraftarımızla görüşerek özlediğimiz atmosfere kavuşacağız. İlk maça galibiyetle başlamak önemlidir. Biz de antrenmanlarımızı yaparak maçımıza çıkacağız. Milli takım için, Türk halkı için ve oyuncular için inşallah güzel bir sene olur. Avrupa Şampiyonası da var. O da çok önemli. Maç maç bakacağız. Şubatta ve yazın birer pencere daha var. Buralarda güzel maçlar çıkarıp iyi galibiyetler almak istiyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL