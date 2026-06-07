Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim - Son Dakika
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Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim

07.06.2026 15:08
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Fenerbahçe'nin kongresinde oyunu kullanan Aykut Kocaman, daha sonra önemli açıklamalarda bulundu. Aykut Kocaman, ''Her sene oyuncu geliyor ama verimsizlik ortamında tırnak içinde söyleyeceğim, "Çöp" haline geliyor. Ben bundan şikayetçiyim. Fenerbahçe'nin son dönemindeki en önemli sorunu, diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem ama, futbolu yönetenlerin verimliliği arttıramama sorunu oldu'' dedi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan ve başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adaylarında yer alan Aykut Kocaman, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Aykut Kocaman, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ KUTUPLAŞMA OLDU!"

Kulüpte kutuplaşmanın olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, "Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. İyi sonuçlara doğru ön hazırlık olmasını diliyorum. Umuyorum güzel bir seçim olur. Her iki adayın da vaatleri var. Üst kimlik olan Fenerbahçelilik. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'ye hizmet edecek. Son zamanlarda ciddi bir kutuplaşma oldu. Bittiği andan itibaren herkes aynı çatı altında mücadele ediyor. Bunu unutmamak lazım..." dedi.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK!"

"Aziz Yıldırım'ın sizin hakkınızdaki sözleri için ne söyleyeceksiniz?" sorusuna cevap veren Aykut Kocaman, "Bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

"BEN BUNDAN ŞİKAYETÇİYİM''

Sözlerine devam eden Aykut Kocaman "Geçen sene hemen hemen buralarda aynı konuşmayı yapmıştık. Aynı şeyleri söylemiştik. Bu bir başkanlık seçimi. Başkanlar ve yönetimler, kulüplerdeki en önemli organlardır. Onların kararları ve davranışları, teknik direktör ve futbolcuların önünü açıyor ve kapatıyor. Her transfer döneminde yeni oyunculardan bahsediliyor. Her sene oyuncu geliyor ama verimsizlik ortamında tırnak içinde söyleyeceğim, "Çöp" haline geliyor. Ben bundan şikayetçiyim. Fenerbahçe'nin son dönemindeki en önemli sorunu, diğer branşlar için aynı şeyleri söyleyemem ama, futbolu yönetenlerin verimliliği arttıramama sorunu oldu. Umarım bu kez elverişli olur. Özne ben değilim burada. İki başkan adayı özne. Doğru çaba göstereceklerine inanıyorum. Son 7-8 senede hiçbir şeyle uğraşmama rağmen ve hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen bu ayrışmaya dahil oldum. Bundan son derece rahatsızım." sözlerini sarf etti. 

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Hakan Safi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erdal Topkaya Erdal Topkaya:
    Seni bekliyoruz hocam ?????? 0 0 Yanıtla
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