Bayraktar: Sıfır atık ve enerji verimliliği aynı vizyonun sütunları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji güvenliği, iklim hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma açısından sıfır atık ile enerji verimliliğinin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Sıfır atık ve enerji verimliliği aynı vizyonun iki ana sütunudur" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Bakanları Oturumu'na katıldı. Programda konuşan Bakan Bayraktar, son yıllarda yaşanan küresel gelişmelere değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 pandemisi, tedarik zinciri sorunları, ticaret savaşları, doğal afetler, konvansiyonel savaşlar ve enerji piyasalarında yaşanan tedarik şokları dünya ekonomisini ve enerji sistemlerini derinden etkiledi. Bu karmaşık koşullar içerisinde iki kavram hayati önem kazandı; sıfır atık ve enerji verimliliği. Bu iki yaklaşım aynı temel ilkeyi paylaşıyor; israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve değerli kaynakların korunması."

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EN TEMİZ VE EN HIZLI ENERJİ KAYNAĞIDIR

Enerji verimliliğinin enerji dönüşümündeki yerine dikkat çeken Bayraktar, "Enerji verimliliği en temiz, en hızlı ve en erişilebilir enerji kaynağımızdır. Tasarruf ettiğimiz her birim enerji sayesinde ithalat ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomik dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz" diye konuştu.

2030'A KADAR 20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPILACAK

Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, "2024 yılında Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya koyduk. Bu kapsamlı yol haritası çerçevesinde 2030 yılına kadar enerji üretiminden sanayiye, binalardan tarıma kadar tüm sektörleri kapsayan 20 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlamayı hedeflediklerini belirterek, bunun aynı zamanda yüz milyonlarca ton emisyonun önlenmesi anlamına geldiğini söyledi.

İLK İKİ YILDA 6,7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM SEFERBER EDİLDİ

Eylem planı kapsamında elde edilen sonuçlara da değinen Bayraktar, "2024 ve 2025 yıllarında enerji verimliliği alanında 6,7 milyar dolarlık yatırım seferber edildi. Bu yatırımlar sayesinde 4,6 milyon ton petrole eş değer enerji tasarrufu sağlandı ve 14,4 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçildi" dedi.

Bayraktar, söz konusu emisyon azalımının yaklaşık 13 milyon ağacın yaşamı boyunca tutabileceği karbon miktarına karşılık geldiğini ifade etti.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIK REKABETÇİLİĞİN DE BİR PARÇASI

Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecine de değinen Bayraktar, "Enerji verimliliği yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda enerji güvenliği ve giderek artan şekilde rekabetçilik açısından da önemli bir araçtır" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Küresel enerji dönüşümünde iş birliğinin önemine vurgu yapan Bayraktar, "Hiçbir ülke sahip olduğu tüm potansiyeli tek başına hayata geçiremez. Daha güçlü uluslararası iş birliklerine, bilgi paylaşımına, yenilikçi finansman modellerine ve teknoloji ortaklıklarına ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye bu alanlarda tüm paydaşlarla iş birliğini artırmaya hazırdır" dedi.

Bayraktar konuşmasının sonunda, "Geri dönüştürülen her ürün, önlenen her atık ve tasarruf edilen her enerji birimi bizi daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyor. Gezegenimizin kaynakları sınırlı olabilir ancak inovasyon, iş birliği ve verimlilik alanındaki potansiyelimiz sınırsızdır" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın açılış konuşmasının ardından Yüksek Düzeyli Enerji Bakanları Oturumu'na geçildi. Oturumda enerji verimliliği, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında uluslararası iş birliği imkanları ele alındı.