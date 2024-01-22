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Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup etti - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 89-80'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer 28 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Cuic oldu.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut\'u mağlup etti
22.01.2024 - 19:54,  Güncelleme: 19:56
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SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Metin Erol, Ömer Sarı

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 28, Ellenberg 19, Hamby 20, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan, Holmes 14

EMLAK KONUT: Fitzgerald 12, Gizem Mürüvet 6, Sehernaz Çidal 14, Smith 22, Zeynep Şevval 4, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 2, Wiese 12, Jakobsone 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-21

DEVRE: 39-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 89-80'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer 28 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Cuic oldu.

Kaynak: DHA
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